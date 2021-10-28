В Приморье соцпроект по обеспечению лекарствами на дому охватил свыше 32 тыс. человек

ТАСС, 28 октября. Количество жителей Приморского края, получивших лекарственные препараты на дом по проекту социального воздействия в сфере здравоохранения, превысило запланированные показатели в 6,5 раз по итогам 7 месяцев реализации проекта. В настоящее время их получили порядка 32,5 тыс. человек, сообщила руководитель отдела социальных и медицинских услуг департамента социальных услуг и пенсионных выплат АО "Почта России" Анжелика Харжавина.

Согласно паспорту проекта социального воздействия в сфере здравоохранения, до конца января 2022 года планируется обеспечить доставку лекарств на дом для более 5 тыс. жителей Приморского края, порядка 4 тыс. приморцев необходимо проинформировать о диспансеризации и более 2,5 тыс. из них должны пройти медосмотр.

"По итогам 7 месяцев [реализации проекта] уже порядка 5 тыс. приморцев дали согласие на диспансеризацию, 300 человек получают уже через сотрудников "Почты" лекарственные препараты и порядка 32,5 тыс. рецептов мы доставили, то есть, лекарственных препаратов", - сказала Харжавина в ходе круглого стола "Проекты социального воздействия: потенциал для развития инноваций социальной сферы в регионах" в Общественной палате (ОП) РФ.

Как отметила руководитель отдела, проект реализуется в сельских и труднодоступных территориях в 10 муниципалитетах Приморского края. "Почта России" как вы знаете представлена практически на всей территории Российской Федерации, даже там, где нет отделений почтовой связи, у нас населенный пункт может обслуживать сотрудник "Почты". Сотрудник "Почты" может дотянуться до каждого населенного пункта сельского труднодоступного, удаленной территории", - добавила она.

По данным сайта ВЭБ.РФ, социальный проект в сфере здравоохранении реализуется в Приморском крае с 1 февраля 2021 года. Он направлен на повышение качества жизни граждан, живущих в отдаленных районах Приморского края, и реализуется в рамках достижения национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей". АО "Почта России" выступает организатором и исполнителем проекта.

О проекте

Проект социального воздействия представляет собой многосторонний контракт между государством, инвестором (организатором) и исполнителем социальной услуги, где оплата осуществляется только после достижения социального эффекта. ВЭБ.РФ выполняет функцию оператора проектов социального воздействия в рамках их пилотной апробации до 2024 года.

Первый в мире подобный проект с использованием инструмента облигаций социального воздействия (Social impact bonds, SIB) был запущен в 2010 году в Великобритании. Инструмент привлечения финансирования в проекты социального воздействия в России несколько отличается от мировой практики: сам инструмент выпуска облигаций не используется, но сохраняется подход отложенного обязательства государства.