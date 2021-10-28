В Марий Эл направят еще 17 млн рублей на закупку тестов на ковид

ТАСС, 28 октября. Власти Республики Марий Эл дополнительно выделят 17 млн рублей на приобретение тестов для экспресс-диагностики коронавируса, автоматической станции пробовыделения, которые позволят увеличить охват тестирования граждан, также на работу центра вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"По поручению главы региона Александра Евстифеева 4 млн рублей выделено на дальнейшую работу центра вакцинации на базе ДК XXX-летия Победы, 8 млн рублей - на приобретение автоматической станции пробовыделения СПИД-центра [Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями] с целью увеличения охвата тестированием граждан на наличие новой коронавирусной инфекции и 5 млн рублей - на закупку тестов для экспресс-диагностики COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа центра вакцинации продлена еще на два месяца.

"Есть необходимость активизировать работу по дальнейшей вакцинации, по кратному увеличению ПЦР-тестирования, проведения экспресс-тестирования и пролонгации центра вакцинации, который работает на базе ДК XXX-летия Победы. Эти вопросы требуют организационных и кадровых решений, так как нужны дополнительные единицы по увеличению численности медицинского персонала. И есть вопросы финансового обеспечения всей этой работы, чтобы поручение президента и потребность борьбы с ковид были выполнены", - цитирует пресс-служба главу Марий Эл Александра Евстифеева.

Заместитель председателя правительства республики Ольга Федорова уточнила, что после введения на территории региона ограничительных мероприятий и QR-кодов темпы вакцинации значительно увеличились. Так, по ее словам, на данный момент темпы вакцинации в среднем составляют около 5 тыс. человек в день. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что в Марий Эл наблюдаются высокие темпы вакцинации.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 1 декабря. В регионе по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в Марий Эл с 22 октября. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 22 137 случаев заражения коронавирусом, 20 094 пациента выздоровели, 679 умерли. За сутки выявлены 128 случаев заражения.