Школы Дагестана получат 116 новых автобусов

МАХАЧКАЛА, 28 октября./ТАСС/. Новые школьные автобусы , приобретенные за счет средств федерального бюджета, доставлены в Дагестан, транспортные средства получат 116 школ республики, сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.

"В рамках исполнения распоряжения правительства РФ в республику доставлено 116 единиц школьного транспорта, закупленного за счет федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что автобусы будут переданы представителям образовательных учреждений в пятницу в ходе торжественной церемонии в Махачкале.

Парк школьного автотранспорта в Дагестане регулярно пополняется на протяжении нескольких последних лет. В 2020 году 25 автобусов было приобретено за счет регионального бюджета, еще 66 - за счет федерального. В 2019 году было закуплено 165 единиц школьного транспорта, в 2018 году - 140.