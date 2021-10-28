В парке "Патриот" развернули временный госпиталь для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 октября./ТАСС/. Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом вновь развернули в парке "Патриот" в Московской области. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы развернули дополнительные койки. И спасибо Министерству обороны, очередной раз они пришли к нам на помощь. Они не просто предоставили парк "Патриот" для уже, можно сказать, постоянного госпиталя, но и присылают к нам врачей. Для нас это очень важно, так как мы обязаны оказать помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Московской области сложная, каждый день в регионе госпитализируют более 1 тыс. человек, отметил Воробьев.

"Ситуация, к сожалению, с ковидом очень сложная. Каждый день мы госпитализируем большое количество наших жителей, более тысячи. Врачи работают, мы развернули дополнительные койки", - сказал он.

Губернатор отметил, что власти региона рассчитывают на значительное снижение темпов заражения коронавирусом после нерабочих дней, которые начались в регионе 28 октября и продлятся до 7 ноября включительно. "Мы очень надеемся, что за это время люди будут вакцинироваться, пункты вакцинации <...> открыты. <...> Я очень надеюсь, что мы почувствуем значительное снижение очередной волны коронавируса", - добавил он.

Власти Подмосковья объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Регион находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 510 522 случая заражения, в том числе 2 639 за последние сутки, выздоровели 438 947 человек, умерли 8 635. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 3 714 515 человек, коллективный иммунитет составляет 64,8%.