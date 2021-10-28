Выставка об истории дагестанского села Кубачи откроется в Москве 29 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Выставка "Кубачи - Зирехгеран. Исторический портрет древнего города" откроется для посетителей 29 октября в Государственном музее Востока в Москве, где представят экспонаты из Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, а также десятки предметов из частных собраний. Желающие узнать об истории и культуре древнего села, славящегося мастерами-ювелирами, смогут посетить выставку до 1 декабря.

"Мы впервые открываем выставку, где часть своей коллекции показывает региональный музей. Полностью все вещи, все экспонаты, которые вы видите на этой выставке, привезены из Махачкалы", - сказал директор музея Востока Александр Седов на открытии выставки в четверг.

Кубачи (Зирехгеран в средние века) - уникальное село в Дагестане, которое славится наличием большого количества традиционных прикладных искусств, промыслов и творческой практики народных мастеров-ремесленников. Выставка начинается со стендов, рассказывающих об архитектуре древнего села, и включает в себя эскизы древних кубачинских домов, фотографии начала XX века и 34 фрагмента камней XIV-XV веков с резьбой, украшавших здания и символизировавших власть, мощь и силу. Далее экспозиция переносит посетителей в дом кубачинцев, где представлены одежда женщин и мужчин, а также бытовые вещи - посуда, горшки, ткани, настенные панно, женские украшения. Помимо этого, можно побывать в воссозданной мастерской, где показаны элементы инструментов, которыми работали ремесленники и швеи.

"Моя задача как куратора показать этот уникальный аул изнутри. <..> Как они жили, во что верили, что одевали, как проходила их жизнь, в чем заключаются их ценности. И выставка построена как раз так, каким является сам Кубачи", - сказала заместитель генерального директора музея им. А. Тахо-Годи Джамиля Дагирова.

Национальный музей Дагестана им. А. Тахо - Годи - самое крупное учреждение культуры на Северном Кавказе. Его административным и научно-методическим центром является музей, расположенный в Махачкале. В коллекции музея произведения живописи и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, этнографическая коллекция, древние рукописи, артефакты из археологических раскопок. Наиболее ценным можно назвать собрание холодного и огнестрельного оружия, коллекцию ювелирных изделий. В музее ведется выставочная, научно-просветительская и исследовательская деятельность.