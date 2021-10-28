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Пандемия COVID-19

Въезд в закрытый свердловский город Лесной огранили для иногородних без QR-кодов

Исключение составят те, кто поддерживают жизнедеятельность города или являются близкими родственниками горожан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Власти закрытого города Лесного Свердловской области ограничили въезд для иногородних без QR-кода или справки о перенесенном ковиде. Исключение составят те, кто поддерживают жизнедеятельность города или являются близкими родственниками горожан. Об этом сообщили на странице "Электрохимприбора" (находится в Лесном, входит в Росатом) во "ВКонтакте".

"В перечень документов, необходимых для оформления разрешения на вход-выход (въезд-выезд) иногородних граждан, включается копия одного из следующих документов: <…> QR-код или медицинский документ, подтверждающий прохождение полной вакцинации не более шести месяцев назад, [или] о том, что гражданин перенес COVID-19 не более шести месяцев назад", - говорится в сообщении с уточнением, что исключение составят те лица, которые поддерживают жизнедеятельность города или являются близкими родственниками жителей Лесного.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 696 случаев заражения, что является максимумом за всю пандемию. Общее количество заболевших за всю пандемию - 155 260 человек, выписаны 140 498, умерли 7 381. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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