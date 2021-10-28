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Патриарх Кирилл вручил Никите Михалкову орден Серафима Саровского I степени

Вручение церковной награды прошло в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден преподобного Серафима Саровского I степени режиссеру, народному артиста РФ, президенту Российского фонда культуры, председателю правления Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Об этом в четверг сообщает пресс-служба патриарха.

"Во внимание к вкладу в сохранение культурного наследия России <…> предстоятель Русской православной церкви наградил Н. С. Михалкова орденом преподобного Серафима Саровского I степени", - говорится в сообщении.

Вручение церковной награды прошло в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре. Во время церемонии патриарх упомянул о добрых личных отношениях с Михалковым и отметил его вклад в жизнь страны, в культуру, а также влияние, которое режиссер оказывает "через свои телевизионные передачи на людей, в том числе на молодежь".

"Есть очень немного голосов, которые, используя телевидение, могут действительно реально влиять на сознание, на души людей. Ваш голос - один из самых сильных", - сказал предстоятель РПЦ.

Теги
РоссияМихалков, Никита СергеевичКирилл (патриарх)
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