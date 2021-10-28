В Пермском крае среди привившихся от коронавируса пенсионеров разыграли автомобиль

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Итоги акции "Плюс к здоровью", в рамках которой разыгрывали автомобиль и другие ценные призы среди пенсионеров, привившихся от коронавируса, подвели в Пермском крае. Итоги акции были подведены на региональном телеканале "Ветта".

"Выиграл Анатолий Алексеевич. Мы вас поздравляем, у вас есть новый автомобиль - Lada Granta, цвет "белое облако", - озвучили итоги в эфире телеканала.

В акции принимали участие граждане старше 60 лет, которые с 6 сентября до 26 октября впервые привились от коронавируса в Пермском крае. Промежуточные розыгрыши проходили каждые две недели, среди призов - бытовая техника, билеты на культурные или спортивные мероприятия, продуктовые наборы. Всего было разыграно более 600 призов.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили ТАСС, что на этой неделе в день прививались свыше 5 тыс. жителей старше 60 лет. При этом в начале сентября 5 тыс. пожилых жителей края удавалось привить только за неделю.

По данным Минздрава, в регионе вакцинировались 888 тыс. человек, из них двумя компонентами - 668 тыс. В регионе развернуто около 6,5 тыс. коек, из которых 20% - свободно.