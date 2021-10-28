В Петербурге с 8 ноября вводят запрет на работу ресторанов и кинотеатров после 23:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Временный запрет на работу предприятий общепита, цирков, кинотеатров в ночное время введут в Санкт-Петербурге с 8 ноября. Соответствующее постановление о дополнительных ограничениях по противодействию распространению коронавируса подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

"С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23:00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена", - говорится в сообщении пресс-службы.

В городе также запрещено проведение ночных культурных и спортивных мероприятий.

"Проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий разрешено до 23:00 при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников мероприятий", - говорится в сообщении.

Непривитым от ковида жителям старше 60 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию.

"С 30 октября не вакцинированным против коронавирусной инфекции неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев вынужденного выхода из дома (обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов)", - говорится в документе.