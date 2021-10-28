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Пандемия COVID-19

МГТУ им. Баумана вводит специальный QR-код для посещения мероприятий вуза

Его выдадут всем студентам до 18 лет и совершеннолетним, прошедшим первую часть вакцинации против COVID-19

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана вводит специальный QR-код для посещения с 8 ноября научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза, сообщается на сайте учебного заведения.

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"Сегодня с обновлением в приложении МГТУ им. Н. Э. Баумана появится специальный "Бауманский QR-код" для прохода на научные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. <...> Согласно распоряжению ректора с 8 ноября до особого распоряжения посещение работниками и студентами различных видов мероприятий допускается только при наличии QR-кода (бауманского или же государственного) и средств индивидуальной защиты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что код будет выдан всем студентам до 18 лет и совершеннолетним, прошедшим первую часть вакцинации против COVID-19. Те, кто привился обоими компонентами вакцины, смогут посещать мероприятия университета и по стандартным QR-кодам с портала госуслуг. С 25 ноября "Бауманский QR-код" останется только у несовершеннолетних студентов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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