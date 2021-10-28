На новый железнодорожный тур из Ростова-на-Дону на Кавминводы проданы все билеты

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Все билеты на новый железнодорожный трехдневный тур "Волшебный мир Пятигорья" по маршруту из Ростова-на-Дону в города-курорты Ставропольского края, который начинается 28 октября, проданы. Туристы смогут посетить Пятигорск, Кисловодск и Железноводск, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Тур оказался востребованным среди жителей Ростовской области. Все путевки раскупили за месяц до поездки", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, туристы отправятся в железнодорожный тур двухэтажным поездом. Трехдневная программа позволит познакомиться с основными курортами Кавказских Минеральных Вод. В сопровождении гида туристы посетят Пятигорск, Кисловодск и Железноводск, увидят главные достопримечательности региона, попробуют воду из минеральных источников. Перемещаться во время экскурсий они будут на современных пригородных экспрессах, маршруты которых обслуживаются поездами "Ласточка".

Регион Кавказские Минеральные Воды находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.