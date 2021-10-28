План по вакцинации от COVID-19 в Волгоградской области выполнен более чем на 60%

ВОЛГОГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Вакцину от коронавирусной инфекции в Волгоградской области получил миллионный житель. Таким образом, план по вакцинации выполнен более чем на 60%, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Миллионный житель привился после перенесенной инфекции: в тяжелой форме болел COVID-19 в 2020 году, потребовалась госпитализация и долгое восстановление. Защиту от COVID-19 предприниматель Карен Григорян получил в прививочном пункте, развернутом в торговом центре. Вместе с женой Светланой, которая также сегодня прошла иммунизацию от коронавируса, он призвал жителей региона последовать их примеру", - сказали в пресс-службе, добавив, что план по вакцинации в регионе выполнен на 60,6%.

В Волгоградской области развернуты 63 стационарных пункта вакцинации на базе поликлиник и больниц. Отдаленные населенные пункты обслуживают десять передвижных пунктов вакцинации. Сформированы 194 мобильных бригады медиков, которые прививают жителей, в том числе в 10 ТЦ Волгограда и Волжского, а также в музее "Россия - моя история", куда можно прийти без предварительной записи. В общем числе привитых 44,2% - люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями. По данным обладминистрации, третью неделю подряд регион демонстрирует рост абсолютных недельных темпов иммунизации от коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области на 28 октября, в регионе выявлены 102 698 случаев заражения коронавирусом, в том числе 423 за последние сутки. Выздоровели 90 553 человека, умерли 3 471.