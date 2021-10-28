Роскомнадзор составил протокол на "Муз-ТВ" за пропаганду гомосексуализма

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор составил протокол в отношении телеканала "Муз-ТВ" за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил нарушения в эфире телеканала "Муз-ТВ" во время трансляции мероприятия "Премия "Муз-ТВ" 20/21. Начало света", связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, - сказали в пресс-службе. - Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора. В отношении редакции "Муз-ТВ" (юридическое лицо - ООО "Муз-ТВ Операционная компания") и главного редактора (должностное лицо) Роскомнадзором были составлены административные протоколы по ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")".

В России распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции "18+" в ночное время (после 23:00 по местному времени).

На основании данных экспертизы Роскомнадзор также вынес официальное письменное предупреждение редакции "Муз-ТВ" и учредителю телеканала о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, а также направил предписание с требованием устранить выявленные нарушения. За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. "Вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по указанной статье рассмотрит суд", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы, суд 17 ноября рассмотрит протокол на "Муз-ТВ" за пропаганду гомосексуализма.

Комментарием телеканала ТАСС пока не располагает.