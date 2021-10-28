Обсуждение в Сейме Польши нового закона "Стоп ЛГБТ" спровоцировало протесты в Варшаве

ВАРШАВА, 28 октября. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) в четверг вечером вынесла на рассмотрение новый законопроект "Стоп ЛГБТ", в котором предусмотрен запрет парадов равенства. По случаю первого чтения проекта закона в Варшаве начались акции протеста.

Несколько десятков человек прошествовали центральными улицами Варшавы с флагами и транспарантами в поддержку соблюдения прав ЛГБТ. Вечером большая группа протестующих собралась у здания парламента.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, они выступают против нового закона и угрожают в случае его принятия вывести на улицы такой массовый парад равенства, какого в республике еще не было.

В пояснении к законопроекту его инициаторы указали, что "ЛГБТ-сообщество оспаривает модель семьи как союза между мужчиной и женщиной, требует уравнять права однополых пар с браком и права усыновлять детей такими союзами". "Цель проекта - противостоять этим действиям и полностью реализовать право родителей воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями", - отметили авторы проекта закона, подписи под которым поставили 140 тыс. человек.

Проект "Стоп ЛГБТ" предполагает, в частности, внесение поправок к закону о массовых собраниях, а также к некоторым другим законам. Принятие закона может повлечь за собой запрет на использование "религиозных символов и предметов, связанных с религиозными практиками и ритуалами, таким образом, который может оскорбить религиозные чувства других, в том числе посредством художественного преобразования". Также станет незаконным использование "художественно обработанных национальных эмблем или цветов" и участие в маршах "в костюмах эротического или сексуального характера" или "участие в обнаженном виде".