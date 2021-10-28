В Архангельской области ожидается дефицит вакцины "Спутник Лайт"

ТАСС, 28 октября. Дефицит вакцины "Спутник Лайт" прогнозируют в Архангельской области из-за высокого спроса на нее, сообщили в ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"На "Спутник лайт" в регионе большой спрос, потенциально может возникнуть дефицит", - сказали в пресс-службе, отметив, что двухкомпонентные вакцины в Архангельской области есть в достаточном количестве.

В Мурманской области тоже ожидают большой спрос на однокомпонентную вакцину в преддверии нерабочих дней. "Сейчас "Спутник Лайт" у нас в Заполярье будет популярен, так как сразу документ получаешь с QR-кодом. Запас вакцины у нас достаточный, осталось еще более 33 тыс. комплектов", - сообщили ТАСС в региональном оперштабе, добавив, что однокомпонентной вакциной на данный момент уже привиты почти 39 тыс. жителей региона.

Власти Новгородской области также подтвердили наличие в регионе вакцины "Спутник Лайт" и отсутствие проблем с вакцинацией именно этим препаратом по желанию жителей. "Спутник лайт" имеется в пунктах вакцинации, вакцинация проводится. Вся вакцина передана в медицинские организации. Ожидаем [еще] поставку", - сообщили ТАСС в Минздраве региона.

Высокий спрос на вакцину "Спутник Лайт" отмечают и в других регионах РФ, в частности, в Калининградской и Свердловской областях. При этом некоторые уже столкнулись с нехваткой однокомпонентной вакцины: она заканчивается в Вологодской области и уже закончилась в Санкт-Петербурге.