Останки мирных жителей, убитых фашистами во время войны, обнаружены в Терском районе КБР

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. Поисковики совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили останки мирных жителей, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны в Терском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Терскому району КБР совместно с представителями поискового отряда "Кавказский рубеж" во время совместной экспедиции обнаружили на окраине села Дейское останки нескольких мирных жителей, в том числе одного ребенка, убитых немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации региона", - говорится в сообщении.

Руководитель отряда "Кавказский рубеж" Виктор Цыбин пояснил, что в этом районе фашисты проводили массовые расстрелы мирного населения, поэтому после эксгумации останков будут подняты архивы и проведены необходимые мероприятия по установлению личности убитых.

"Такие находки позволяют еще больше осознать ужасы фашистского террора и то, что пришлось пережить нашим предкам. Наш долг - увековечить их память. Если бы не они, то большей части граждан нашей страны не существовало бы", - отметил сотрудник вневедомственной охраны по Терскому району старший прапорщик Руслан Шомахов.

Останки переданы в Следственный комитет для проведения всех необходимых экспертиз по установлению возраста, личности погибших и наличия у них повреждений, а также причины и времени смерти, уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по КБР.