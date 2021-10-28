В ОПЗЖ назвали День освобождения Украины от фашистов символом гордости и отваги

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Руководители и члены парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в четверг поздравили украинцев с 77-й годовщиной со Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков и приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю этой памятной даты.

Как сообщается на сайте партии, в этот день во всей Украине члены партии ОПЗЖ вместе с ветеранами, представителями общественных организаций, гражданами страны принимают участие в торжествах. ОПЗЖ заявила, что осуждает "желание украинской власти и ее подручных национал-радикалов переписать историю и вычеркнуть из памяти украинского народа этот подвиг и страшную цену, которая была заплачена за победу над нацизмом". Украина, заверили представители оппозиционной силы, "всегда будет помнить о тех, кто пал на полях сражений, о миллионах, угнанных на принудительные работы и замученных нацистскими преступниками и их пособниками".

Депутаты Верховной рады и Киевского городского совета от ОПЗЖ возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в парке Славы в Киеве. Во время церемонии сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что оппозиция "чтит память героев, которые ценой собственной жизни защищали от фашизма Украину". "Мы обязаны помнить об их подвиге и не допускать возникновения фашизма в нашей стране", - подчеркнул Рабинович. Сопредседатель партии Юрий Бойко заверил, что "подвиг настоящих героев никогда не будет забыт".

В свою очередь глава политсовета партии Виктор Медведчук отметил, что "дата 28 октября для всех украинцев стала символом гордости, мужества и отваги". "Наш народ заплатил слишком высокую цену за победу над фашистскими захватчиками. Но сегодня, в этот памятный день, миллионы сердец украинских граждан переполняют гордость и чувство благодарности", - отметил Медведчук.

В четверг торжественное возложение цветов к Мемориалу погибшим воинам, приуроченное ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков, состоялось в Мукачево в Закарпатье. Торжественное мероприятие организовало закарпатское региональное молодежное крыло ОПЗЖ. Молодые оппозиционеры возложили цветы к Мемориалу памяти погибшим в боях за Украину в Волновахе Донецкой области, а в Николаеве - к памятнику Ольшанцам. В марте 1944 года отряд старшего лейтенанта Константина Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя свыше 700 гитлеровцев, уничтожил несколько танков и пушек противника, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года все 55 моряков-десантников были удостоены звания Героя Советского Союза.

День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отмечается 28 октября. В этот день в 1944 году с территории Украинской ССР Красной армией были изгнаны последние соединения оккупантов.