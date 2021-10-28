Цукерберг заявил о намерении развивать виртуальную реальность

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Основатель компании Facebook Марк Цукерберг объявил о планах развивать виртуальную реальность в рамках своей концепции "Метавселенной" (Metaverse).

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на ежегодной конференции компании в четверг Цукерберг объявит о ребрендинге Facebook на фоне множества скандалов вокруг компании - от масштабного сбоя в начале октября до разоблачений сомнительных с этической точки зрения практик работы с пользователями. Однако за первые 40 минут мероприятия он ничего не сказал ни о проблемах компании, ни о планах по смене названия.

Вместо этого Цукерберг сосредоточился на планах развития дополненной и виртуальной реальности. По его замыслу, в ближайшем будущем удастся создать виртуальную среду, в которой можно будет общаться с друзьями, работать, играть. В качестве примера он продемонстрировал, как пользователь может принять участие в концерте, который идет одновременно и "вживую", и в виртуальном пространстве.

При этом Цукерберг несколько десятков раз употребил слово Metaverse, не упоминая Facebook. Однако будет ли это новое название компании он так и не сказал. Мероприятие вместе с дополнительными панельными дискуссиями продлится еще несколько часов.