Волонтеры акции "Мы вместе" вновь начали доставлять продукты пенсионерам в Москве

"В нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября оказать помощь людям старшего возраста и тем, кто находится на домашнем режиме, готовы более 2,5 тыс. волонтеров Москвы. Добровольцы развозят горожанам продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Средний возраст волонтеров акции - 27-32 года, из них 60% - женщины и 40% - мужчины", - рассказала ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

О том, сколько волонтеров на этот раз готовы присоединиться к акции в Москве, как проходит их обучение и сколько требуется времени, чтобы доставить заказ до квартиры пенсионера, узнал корреспондент ТАСС.

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Московский штаб всероссийской акции "Мы вместе" в четверг возобновил работу на базе ресурсного центра "Мосволонтер". В течение всех нерабочих дней, которые продлятся в столице с 28 октября по 7 ноября, добровольцы будут разносить лекарства и продукты пожилым горожанам.

Она добавила, что на данный момент добровольцами все еще могут стать все желающие в возрасте от 18 до 59 лет, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ и коронавирусной инфекции. "Также необходимо наличие действующего QR-кода. Получить его могут все, кто вакцинировался, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или получил отрицательные результаты ПЦР-теста. Все добровольцы перед выполнением заявок пройдут обязательное обучение, также их обеспечат средствами индивидуальной защиты", - уточнила Драгунова.

Перед выполнением заявок от горожан все волонтеры проходят обязательный инструктаж в московском штабе акции "Мы вместе". Такое обучение прошло и сегодня на базе ресурсного центра "Мосволонтер". В назначенное время на инструктаж пришли 11 человек. Среди них были как те, кто впервые решил вступить в ряды волонтеров, так и те, кто в этой сфере уже довольно давно. За полчаса специалист центра рассказал добровольцам, как выстраивать диалог с заявителями, как правильно использовать средства индивидуальной защиты, а также о механизме доставки продуктов и лекарств.

Сразу после этого каждого пришедшего попросили заполнить договор, а затем волонтерам вручили специальную форму и необходимые средства индивидуальной защиты. К слову, в пакет волонтера акции входят жилетка, толстовка, перчатки, шапка и бейдж. Благодаря яркой брендированной одежде узнать на улице или в магазине волонтера акции довольно легко.

Посильная помощь

Сфера добровольчества в Москве активно развивается достаточно давно, и период пандемии не стал исключением. В это непростое для всех время волонтеры помогают в больницах, пунктах вакцинации и других местах. Равнодушным к ситуации не остается никто. К акции "Мы вместе" присоединяются, в частности, и студенты - как старших, так и младших курсов.

"В этой акции я участвовала и прошлом году, поэтому как только увидела в социальных сетях на страницах "Мосволонтера", что нужны добровольцы, то сразу подала заявку. Сейчас у меня есть свободное время, так как учеба в университете проходит в дистанционном формате. Я решила, что это время нужно провести с пользой, например, вновь побыть волонтером", - рассказала ТАСС студентка одного из московских вузов Анна Ансупова.

Она добавила, что в целом волонтерской деятельностью занимается уже почти пять лет. "Прошлый год стал показательным. Ведь в прошлом году, когда запустили акцию, к ней присоединилось огромное количество людей по всей Москве. Это, на мой взгляд, показывает, что в нашей стране живут отзывчивые люди", - добавила Анна.

Вновь присоединиться к акции решил и житель Москвы Александр Калашник. По его словам, оставаться в стороне в это непростое время нельзя. "Я понимаю, что моя помощь необходима, ведь из-за ухудшения ситуации с коронавирусом много людей, которые вновь должны соблюдать режим самоизоляции и не могут выйти на улицу. <....> Среди моих знакомых много тех, кто так же подали заявки на участие в этой акции. Это посильная помощь, которую каждый из нас может оказать сейчас тем, кто так нуждается", - рассказал он ТАСС.

Первые заявки

По завершению обучения и выдачи экипировки волонтеры из штаба акции отправились выполнять заявки от горожан старшего возраста. Всего за первый день поступило порядка 50 заявок. Одна из них - из Пресненского района. Выполнять ее взялись волонтеры Дмитрий Зайкин и Антон Мальцев. Пенсионерка Наталья Николаевна составила подробный список и даже указала магазин, где лучше приобрести товары, среди которых были продукты первой необходимости. Чтобы ускорить процесс сбора продуктовой корзины, в магазине волонтеры раздели список и отправились в разные отделы.

"Я пользовалась помощью волонтеров этой акции и в прошлом году. Это очень удобно. Ко мне еще приходит социальный работник, а волонтеры были уже три раза, если считать прошлый год", - рассказала пенсионерка, для которой добровольцы закупили продукты.

Она добавила, что планирует пользоваться услугами волонтеров раз в неделю. "Мне этого в целом достаточно, чаще пользоваться может быть и хотелось бы, но неудобно. Я очень благодарна, что есть такие отзывчивые ребята, которые помогают сейчас, когда нужно соблюдать режим самоизоляции", - пояснила Наталья Николаевна.

Как рассказали в ТАСС в столичном комитете общественных связей и молодежной политики, время выполнения заявки зависит от адреса. Однако в среднем на это необходимо 2-3 часа. Волонтеры Зайкин и Мальцев смогли выполнить свою заявку почти за полтора часа.