Проценко заявил, что повторно заразиться коронавирусом можно уже через полгода

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Люди, переболевшие ковидом, спустя шесть месяцев могут заболеть им повторно. Об этом сообщил в четверг главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1" в программе "Вести".

"У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно [у] болеющего человека появляется через шесть месяцев. Поэтому есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться", - сказал Проценко.

Он добавил, что течение заражения коронавирусом в последние две волны меняется. "Укоротился инкубационный период и очень быстро распространяется объем поражения легочной ткани. Если раньше это происходило в течение семи-девяти дней, то сейчас это происходит молниеносно, за два-три дня, несмотря на проводимое лечение", - отметил он.

Также Проценко рассказал, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата, который бы подавлял распространение вируса, в настоящее время нет. "Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает", - пояснил главврач больницы в Коммунарке.