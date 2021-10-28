В Кировской области организовали платную вакцинацию для иностранцев

КИРОВ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области организовали вакцинацию иностранных граждан и студентов на платной основе в одной из поликлиник областного центра, а также в университетах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Иностранные граждане могут пройти вакцинацию в поликлинике № 7 Кировского клинико-диагностического центра на ул. Карла Марка, 47. Вакцинация проводится на коммерческой основе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обращения с просьбой организовать прививочную кампанию для иностранных студентов к губернатору начали поступать практически сразу после первой поставки вакцины в регион. Но тогда стояла задача в первую очередь обеспечить вакцинацию жителей Кировской области. Сейчас возможность сделать прививку появилась и у иностранных граждан.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, вакцинация иностранных граждан проходит как в порядке частного обращения, так и по заявкам работодателей. Предприятия и организации, привлекающие к работе иностранных граждан, для организации вакцинации своих сотрудников могут оформить заявку на поставку коммерческой партии вакцины от COVID-19 через Кировский клинико-диагностический центр. Также министерством здравоохранения совместно с Вятским государственным университетом и Кировским государственным медицинским университетом также проработан вопрос вакцинации от COVID-19 иностранных студентов. Вакцинация будет проводиться в прививочном пункте Кировского ГМУ.

За минувшие сутки вакцинацию в Кировской области прошли более 9 тыс. жителей региона, с начала октября темпы вакцинации увеличились более чем в пять раз. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли порядка 407 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 62 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 57 тыс. человек выздоровели, 591 умер. Иммунитет против ковида сформирован у более чем 38% жителей области. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. С 25 октября в области ввели систему QR-кодов, которые будут действовать при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, торговых центров, объектов общественного питания, развлекательной сферы. Также с 25 октября по 7 ноября рекомендовано вывести на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет. С 30 октября по 7 ноября в Кировской области будут введены нерабочие дни, также будет запрещена работа предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время.