В Германии 27 октября ревакцинировали рекордные 100 тыс. человек

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей Германии в среду, 27 октября, были ревакцинированы против нового коронавируса, что стало рекордным показателем за сутки. Об этом в четверг сообщил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в Twitter .

"После перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, я получил дозу вакцины в мае, сегодня [28 октября] я ревакцинировался", - написал Шпан. "Я рад, что вчера [27 октября] мы достигли дневного рекорда с более чем 100 тыс. бустерных прививок", - добавил он. По данным Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в среду число повторных прививок достигло 102 400, таким образом, 1,8 млн жителей Германии прошли ревакцинацию от коронавируса.

Сам Шпан, как уточнили в Минздраве ФРГ, ревакцинировался препаратом, разработанным американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, в больнице Бундесвера в Берлине. В свою очередь и.о. главы Минздрава ФРГ призвал жителей активнее участвовать в кампании по ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили 57,6 млн немцев (69,3% населения), полностью привиты порядка 55,3 млн человек (66,5%). В ходе иммунизации используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.

По данным Института Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 28 037. В последние дни их число последовательно растет, что во многом связано с возвращением граждан из отпусков в связи с осенними школьными каникулами. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 534 452 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 126 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 95 485.