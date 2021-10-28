Артюхов: нынешний рост заболеваемости ковидом на Ямале будет ниже прошлых

ТАСС, 28 октября. Наблюдаемый в настоящее время рост числа заражений коронавирусом среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа не достигнет уровня 2020 года, считает губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Сейчас развернуто 1 тыс. мест (коек для больных ковидом - прим. ТАСС). У нас всегда где-то 5-10% резерв. Мы в прошлом году тяжелее болели. У нас было порядка 2 тыс. коек. Мы не дойдем до тех показателей, очевидно. Это видно по динамике. Мы чуть-чуть подрастем и начнем уже падать", - сказал он в четверг в программе "Специальный гость" на канале RTVI.

В 2020 году на Ямале произошло несколько всплесков заболеваемости. 20 октября 2020 года заразилось 288 жителей региона, что является максимумом. До этого пик был 30 июня 2020 года - 248 случаев заражения. За минувшие сутки зарегистрировано 137 случаев заражения. Текущий подъем заболеваемости идет с конца сентября, когда число заражений держалось на уровне 90 случаев в сутки.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 762 случая заражения, выздоровело 50 578 человек, умерло 747 человек. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", полный курс вакцинации прошло 188 500 человек, коллективный иммунитет составляет 49,7%.