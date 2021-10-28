Беговое сообщество отменило последний забег сезона в Москве из-за ситуации с ковидом

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московское беговое сообщество приняло решение отменить забег "Крылатский трейл", который должен был состояться 30 октября и стать последним забегом сезона. Об этом сообщается на официальной странице Московского бегового сообщества в Instagram.

"Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве Крылатский трейл, запланированный на 30 октября, не состоится", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, всем участникам "Крылатского трейла" будет оформлен возврат регистрационного взноса. Стоимость лонгслива, приобретенного при регистрации, не возвращается.

"Участники, которые не успели получить лонгслив на выдаче номеров, смогут забрать его 10-13 и 15-19 ноября с 10:00 до 18:00 в офисе Бегового сообщества в Лужниках (ул. Лужники, 24, стр. 21)", - говорится в сообщении.