В Югре жителям с медотводом запретили посещать культурные мероприятия на время выходных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. Жителям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), имеющим медицинские противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции и отрицательный ПЦР-тест, с 30 октября по 7 ноября нельзя посещать спортивные и культурные мероприятия. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано в четверг на сайте регионального правительства.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос примерно в 1,8 раза. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 28 октября, 81,3 тыс. человек заболели, 76 тыс. пациентов выздоровели, 1 314 умерли.

Согласно тексту постановления, теперь для жителей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, при наличии соответствующего документа или отрицательного ПЦР-теста нельзя посещать спортивные и культурные мероприятия.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.