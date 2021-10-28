СМИ: Вьетнам планирует с ноября частично отменить карантин для туристов

ХАНОЙ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Вьетнама планируют разрешить иностранным туристам въезд в несколько регионов страны без карантина. Об этом в четверг сообщила газета Vietnam News .

По ее данным, речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок. Согласно предложению Министерства культуры, спорта и туризма, иностранцы смогут сдать тест на коронавирус по прибытии. Освобождение от карантина сроком на семь дней будет получено при отрицательном результате. На седьмой день требуется повторное тестирование. Предполагается, что во время нахождения на территории страны туристы не будут покидать места своего назначения, воздержатся от лишних контактов с другими туристическими группами. После второго тестирования разрешено посещение открытых для туристов мест. Всего в рамках данного тестового проекта допускается пребывание на территории республики сроком до 90 дней.

Помимо отрицательного теста на коронавирус, сделанного не менее, чем за 72 часа до пересечения границы, каждый турист должен иметь либо сертификат о вакцинации, признаваемый во Вьетнаме, либо документ о выздоровлении от коронавируса в течение 12 мес до въезда. В ведомстве отметили, что речь пока идет только о пакетных турах.

С марта прошлого года границы Вьетнама из-за пандемии остаются закрытыми для большинства иностранных граждан. Въехать в республику могут лишь иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, а также представители определенных приоритетных категорий. В их число входят инвесторы, эксперты, бизнес-менеджеры и специалисты высокотехнологичных сфер, а также члены их семей. В августе Вьетнам сократил с 14 до семи дней обязательный карантин для полностью вакцинированных въезжающих из-за рубежа.

К июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев. При этом Вьетнам признает только вакцины, лицензированные Всемирной организацией здравоохранения, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, Европейским агентством лекарственных средств или одобренные Минздравом СРВ для экстренного применения.

Российский препарат "Спутник V" получил регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта этого года, став одной из первых в числе восьми иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике.