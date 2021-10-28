В Курской области с 30 октября по 7 ноября для посещения закроют рестораны, кафе, театры

ТАСС, 28 октября. Власти Курской области с 30 октября по 7 ноября из-за угрозы распространения ковида закроют для посещений все учреждения общественного питания, культуры, сферы услуг, здоровья, красоты, а также магазины, кроме продуктовых. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт на своей странице в Instagram.

"Заболеваемость COVID-19 в Курской области ежедневно бьет антирекорды. Решением оперштаба вводим дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. С 30 октября по 7 ноября не будут работать рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита. Они смогут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Все магазины, кроме аптек и продуктовых, а также объектов торговли, ассортимент которых минимум на 30% состоит из товаров первой необходимости, будут закрыты, при этом на доставку смогут работать все", - сообщил он.

По данным Старовойта, в регионе также закроют салоны красоты, косметические, массажные и спа-салоны, солярии, бани, сауны и другие организации бытовых услуг, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи, библиотеки.

Как уточнил глава Курской области, стоматологам разрешено оказывать только экстренную помощь. "С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переводится на дистанционный режим. Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат обучение в дистанционном режиме. Дежурные группы в детских садах также продолжат работу", - добавил он.

С начала пандемии в Курской области выявлено 65 152 случая заражения коронавирусом, из числа заразившихся выздоровел 56 581 человек, 1 602 пациента умерли. Для ряда категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%, первым компонентом вакцины на 28 октября привито более 472 тыс. человек, завершили вакцинацию более 427 тыс. человек. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей. С 25 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 22 октября, коллективный иммунитет в регионе составляет 48,6%.