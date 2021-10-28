Беглов выразил надежду, что школьники Петербурга будут учиться очно после осенних каникул

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассчитывает, что школьники города смогут вернуться за парты и обучаться в обычном формате после окончания осенних каникул. Вместе с тем переход на дистанционный формат не исключается в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщил он в эфире канала "78".

"В классы ребята вернутся в понедельник, 8 ноября. Мы для этого и ввели определенные ограничения по предписанию Роспотребнадзора, чтобы прервать цепочку заболеваний и чтобы действительно ребята пришли 8 ноября, сели за свои парты", - сказал Беглов.

Вместе с тем губернатор не исключил сценария, при котором может быть принято решение о переходе на дистанционное обучение. "Мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Но если ситуация не позволит - а я надеюсь, что все будет хорошо - тогда придется переходить на дистанционку", - отметил он.

В соответствии с распоряжением комитета по образованию от 12 апреля 2021 года, осенние каникулы в петербургских школах продлятся с 25 октября по 3 ноября. Учитывая праздничные и выходные дни, дата начала второй четверти - 8 ноября.