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Пандемия COVID-19

Гутерриш намерен призвать G20 к конкретным решениям в экономике и борьбе с COVID-19

Страны все дальше уходят от реализации Целей устойчивого развития в условиях роста уровня бедности, голода и неравенства, отметил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призовет лидеров Группы двадцати во время саммита в Риме 30-31 октября к конкретным решениям в борьбе с пандемией коронавируса и в сфере экономического восстановления. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

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"Генеральный секретарь подчеркнет то, как мы все дальше уходим от реализации Целей устойчивого развития в условиях роста уровня бедности, голода и неравенства, - отметил Хак. - Кроме того, Антониу Гутерриш скажет, что призрак изменения климата стал смертельной реальностью как для развивающихся, так и для развитых стран. Наша цель [в сохранении уровня повышения температуры в] полтора градуса и будущее человечества, каким мы его знаем, становятся еще менее достижимы".

По словам представителя ООН, все это требует полной приверженности со стороны Группы двадцати. "Генеральный секретарь призовет лидеров Группы двадцати срочно предложить конкретные решения, чтобы покончить с пандемией [коронавируса], способствовать более сбалансированному восстановлению и обеспечить более устойчивое, инклюзивное будущее для всех", - сказал он.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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