В Совбезе Украины опасаются роста смертности от COVID-19 до 1 тыс. в сутки в начале ноября

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов прогнозирует, что число смертей от последствий коронавируса в стране в начале ноября может вырасти до тысячи человек в сутки. Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала "1+1" .

"К сожалению, с учетом того, что мы имеем, - 1 тыс. умерших от ковида мы можем иметь в первых числах ноября", - предположил Данилов.

По его словам, "умирают невакционированные и среди них больше мужчин". "От коронавируса на Украине умирают больше мужчин, нежели женщин, и вакцинируются в большей степени именно женщины, а не мужчины", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО прогнозирует, что вскоре в больницах может оказаться 70 тыс. больных коронавирусом. "У нас в готовности имеется 90 тыс. коек", - сказал он.

Ранее в четверг министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сейчас в больницах находятся 47 380 пациентов с коронавирусом. По его словам, ведомство постепенно увеличивает количество больниц, которые могут принимать таких пациентов. "Но этот процесс не может продолжаться бесконечно", - сказал Ляшко.

По данным Минздрава, число новых случаев заражения коронавирусом на Украине за минувшие сутки составило 26 071, что является рекордным показателем за время пандемии. За сутки госпитализировано 5 366 человек, 10 006 выздоровели, 576 скончались от осложнений. За прошедшие 24 часа также обновлен рекорд по числу вакцинированных - привиты почти 292 тыс. граждан. За время пандемии на Украине зафиксировано более 2,85 млн случаев коронавируса, более 2,411 млн выздоровели, 66 204 человека скончались от осложнений.