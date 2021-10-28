У берегов Канады нашли часть пропавшего груза с контейнеровоза Zim Kingston

ОТТАВА, 28 октября. /ТАСС/. Поисковым группам удалось обнаружить четыре из более сотни контейнеров, упавших с контейнеровоза Zim Kingston во время шторма 24 октября. Об этом в четверг сообщила Береговая охрана Канады на своей странице в Twitter.

"Владелец судна готовится к вывозу четырех контейнеров, обнаруженных вчера в районе Кэйп-Скотт", - сказали в ведомстве. Здесь добавили, что поисковая авиация продолжит розыск пропавшего груза, так как "моделирование показывает, что часть контейнеров все еще на плаву".

По уточненным данным, с палубы судна упали за борт 109 контейнеров, а не 106, как сообщалось ранее. В двух из них находится огнеопасный груз, в других - бытовая техника, автомобильные запчасти, игрушки, мебель и одежда. Всего корабль перевозил 2 тыс. контейнеров, из них половину - на палубе.

Вечером 24 октября на Zim Kingston, шедшем под мальтийским флагом, начался пожар после того, как судно попало в шторм. Он связан с контейнерами, в которых находились опасные вещества. С контейнеровоза оперативно были сняты 16 членов экипажа, еще пять человек, в том числе капитан, оставались на борту все это время. Информации о пострадавших не поступало.

В среду Береговая охрана Канады сообщила, что пожар практически потушен, пламя тлеет лишь в нескольких контейнерах. Судно стоит на якоре недалеко от канадского порта Виктория (провинция Британская Колумбия). Вся команда уже вернулась на борт, Zim Kingston отбуксируют в порт как только станет ясно, что никакой угрозы больше нет.

Согласно предварительным данным, огнем повреждены или полностью уничтожены не менее 10 контейнеров.