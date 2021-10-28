Семьи жертв стрельбы в церкви в США в 2015 году получат компенсации от $5 до $7,5 млн

ТАСС, 28 октября. Семьи погибших и пострадавшие в результате стрельбы в методистской церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), произошедшей в 2015 году, получат компенсации в размере от $5 до 7,5 млн. Сообщение об этом размещено на сайте Министерства юстиции США в четверг.

"Сегодня министерство юстиции объявило о достижении принципиального соглашения об урегулировании гражданских исков, связанных с массовым расстрелом в американской методистской епископальной церкви Эмануэль в Чарльстоне, штат Южная Каролина, в 2015 году. <...> Размер компенсации для погибших составляет от $6 млн до $7,5 млн на каждого истца. Размер выплат выжившим [в результате расстрела] составляет $5 млн на каждого истца", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению минюста, семьи девяти погибших и пять выживших подали в суд на правительство. Они утверждали, что Национальная система мгновенной проверки уголовного прошлого (National Instant Criminal Background Check System, NICS), действующая в Федеральном бюро расследований, своевременно не установила, что нападавшему федеральным законом было запрещено владеть огнестрельным оружием. По мнению истцов, именно из-за этого обстоятельства стрелку удалось приобрести оружие. Судебные разбирательства между сторонами велись с 2016 года.

Трагедия в методистской церкви Чарлстона произошла в 17 июня 2015 года. Жертвами преступления стали девять темнокожих прихожан церкви, в том числе пастор церкви и сенатор законодательного собрания штата Южная Каролина Клемента Пинкни. Нападавшим оказался 21-летний Дилан Руф, который признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и темнокожими жителями страны. Ему были предъявлены обвинения в убийстве девяти человек и хранении огнестрельного оружия. Подсудимый признал себя виновным в преступлении.