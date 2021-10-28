В Грозном наградили победителей X Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа"

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей юбилейного X Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа", посвященного памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, прошла в четверг вечером в Грозном.

В этом году на конкурс поступили около 300 работ из 50 городов России. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце торжества Дагуна Омаева. Конкурс среди радиоведущих проводился по трем номинациям.

"Приятно отметить, что данный конкурс с каждым годом становится все популярнее, количество и география участников расширяется. Целью конкурса является налаживание межнациональных отношений и проведение единой государственной информационной политики в сфере радиовещания. В этом году "Голос Кавказа" посвящен 70-летию со дня рождения политика, религиозного деятеля, нашего национального лидера Ахмат-Хаджи Кадырова", - отметил в своем выступлении региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Победителями в номинации "Утреннее шоу" стал ведущий радиостанции "Спутник ФМ" Трофим Татарников из Уфы, первенство в номинации "Тематическая программа" заняла радиоведущая "ТРК "Мир Белогорья" Татьяна Лот из города Белгород, победителем в номинации "Информационная программа" стала Ирина Храпова из города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа.

Радиофестиваль ежегодно проводится в рамках реализации указа президента России "О Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года" и соглашения между правительством Чечни и ФАДН России. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов, руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов и другие официальные лица.