Власти Грузии не госпитализируют Саакашвили в частную клинику во избежание беспорядков

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Грузии отказываются перевозить голодающего экс-президента Михаила Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией у медучреждения. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинской телекомпании Imedi.

"Согласно его (Саакашвили) плану, мы должны перевезти его в частную клинику. Вам известно, что в частной клинике нет никаких условий безопасности. Сейчас ковид. Там много пациентов, посетителей. Нет никаких мер безопасности. <...> Далее их план заключается в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек, 4-5 или 10 тыс. Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках", - сказал Гарибашвили.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевезти его в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты категорически против этого. Они настаивают, чтобы бывшего грузинского лидера доставили в частную гражданскую клинику. Как в среду сообщила украинский омбудсмен Людмида Денисова, навестившая экс-президента в тюрьме, он отказывается от госпитализации в тюремной больнице, так как состав заключенных этой колонии "небезопасен для него". Денисова заявила, что в случае необходимости будет ходатайствовать о переводе Саакашвили в частную клинику.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.