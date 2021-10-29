{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре собрали корпус спутника для создания 3D-модели Земли

Второй такой аппарат соберут до конца 2021 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) собрал корпус спутника "Аист-2Т", который в паре с еще одним аппаратом создаст 3D-модель Земли. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

"Сейчас документация полностью выпущена, у нас уже есть корпус под первый номер, второй тоже до конца года сделаем", - отметил Баранов.

По словам гендиректора предприятия, также уже проплачены все комплектующие для аппаратов. Планы по запуску спутников в 2023 году сохраняются. "Я не вижу проблем, чтобы не выполнить [запуск] в срок", - добавил он.

Как отмечается на сайте Роскосмоса, "Прогресс" выиграл конкурс на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т", в 2019 году.

Комплекс создается в рамках государственной программы "Космическая деятельность России". Основными задачами спутников будет получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приема.

Теги
РоссияСамарская область
Глава СК поручил повторно доложить об обстоятельствах дела калининградских врачей
Александр Бастрыкин также поручил представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу
Читать полностью