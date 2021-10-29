В Самаре собрали корпус спутника для создания 3D-модели Земли

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) собрал корпус спутника "Аист-2Т", который в паре с еще одним аппаратом создаст 3D-модель Земли. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

"Сейчас документация полностью выпущена, у нас уже есть корпус под первый номер, второй тоже до конца года сделаем", - отметил Баранов.

По словам гендиректора предприятия, также уже проплачены все комплектующие для аппаратов. Планы по запуску спутников в 2023 году сохраняются. "Я не вижу проблем, чтобы не выполнить [запуск] в срок", - добавил он.

Как отмечается на сайте Роскосмоса, "Прогресс" выиграл конкурс на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т", в 2019 году.

Комплекс создается в рамках государственной программы "Космическая деятельность России". Основными задачами спутников будет получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приема.