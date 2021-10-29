Глава СК поручил повторно доложить об обстоятельствах дела калининградских врачей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам повторно доложить об установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде. Решение СК РФ было принято после публикации в СМИ открытого письма главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее Рошаль заявил, что судебно-медицинская экспертиза по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда, была проведена с ошибками.

Суть дела

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, в результате чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. 10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Большинством голосов (пять против трех) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, что стало причиной его смерти. Калининградский областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных.

На решение калининградского суда была подана апелляция, которая была удовлетворена. По ходатайству заместителя генерального прокурора в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд.

Дело калининградских врачей вызвало широкий общественный резонанс. Представители общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку. По их мнению, вероятность выживания детей, рожденных на таком сроке без тяжелых осложнений, не превышает 5-10%. Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призывал уйти от эмоциональных оценок в этом уголовном деле, подчеркнув, что выводы нужно делать исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств, абстрагируясь от эмоциональной составляющей.