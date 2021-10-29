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На Камчатке завершили асфальтирование трассы до села Мильково

Реконструкция трассы велась за счет софинансирования из федерального бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Асфальтированная трасса до села Мильково, которое находится почти в 300 км от краевой столицы, сдана на Камчатке, написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"300 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково сданы - стройка завершена. А это комфортные и безопасные путешествия, быстрая перевозка грузов, развитие туристической инфраструктуры", - написал губернатор.

Мильковская трасса - один из самых известных долгостроев полуострова - дорога строилась с 2010 года. Реконструкция трассы велась за счет софинансирования из федерального бюджета. В Мильково, где живут почти 7 500 человек, работают несколько сельскохозяйственных мероприятий, которые доставляют продукцию в разные районы полуострова, организуются туристические маршруты. Также здесь строится первый в России соколиный центр по разведению ловчих птиц, который начнет работу в 2022 году.

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РоссияКамчатский край
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