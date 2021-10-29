Пользователи в США и Канаде отметили сбои в работе Facebook

ТАСС, 29 октября. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в четверг в США и Канаде. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 52% сообщивших о проблемах пользователей Facebook жалуются на работу сайта, 31% испытывает проблемы при просмотре новостной ленты, еще у 17% не работает приложение.

5 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Как выяснилось, почти шесть часов популярные соцсети и мессенджер были недоступны из-за ошибки инженеров компании. Глава корпорации Facebook, которая теперь будет носить название Meta, Марк Цукерберг был вынужден публично извиниться за случившееся.