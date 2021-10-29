На Чукотке увеличили коечный фонд для пациентов с ковидом

ТАСС, 29 октября. Коечный фонд для лечения заразившихся коронавирусом на Чукотке увеличили с 35 до 50 мест. Это связано с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения полуострова, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Уточняется, что количество госпитализаций также возросло.

"Загруженность коечного фонда для лечения пациентов до октября составляла в среднем 60-70%. Сейчас этот показатель стал увеличиваться. В стационарных условиях проходят лечение 24 пациента с коронавирусом. Принято решение о развертывании дополнительных 15 коек", - говорится в сообщении.

Койки для лечения пациентов развернуты во всех муниципалитетах округа: Анадырь - 17, Билибино - 11, Эгвекинот - пять, Певек - 10, Провидения - три, Лаврентия - три, Беринговский - одна. Они оборудованы всем необходимым медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Лекарственные препараты для лечения пациентов также имеются в достаточном количестве.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 319 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1 857 пациентов выздоровели, 21 умер. Доля вакцинированных граждан от общего числа, подлежащих вакцинации, в регионе составляет порядка 49%. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца года.