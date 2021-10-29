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Пандемия COVID-19

Эксперт: после перенесенного коронавируса люди сталкиваются с астеническим синдромом

Такое состояние длится у большинства людей около месяца и более, отметил врач-психиатр Андрей Назаров

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Плохое настроение и хроническая усталость после перенесенной коронавирусной инфекции связаны с астеническим синдромом, который усугубляется информационным фоном. Об этом ТАСС сообщил врач-психиатр Андрей Назаров.

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"После гриппа или любых других респираторных заболеваний нам две-три недели иногда бывает не по себе, мы не хотим общаться с людьми, быстро устаем и т. д., несмотря на то, что уже выздоровели. Это классические симптомы астении. Проблема коронавирусной инфекции в том, что у нее есть определенный статус. Люди напуганы. Человек, даже если у него была обычная простуда, уже заранее думает, что он страдает тяжелой и неизлечимой болезнью", - сказал он.

По наблюдениям Назарова, такое состояние длится у большинства людей около месяца и более, но заканчивается благополучно.

"Усталость ощущается не только физически, но и психически. Начинаются вопросы в духе "А восстановлюсь ли я? А обратимо ли это?". На фоне данных размышлений у людей бывают обострения, они иногда скатываются в депрессии. Когда они не понимают, не видят, не верят, что все нормализуется. Не нужно лезть в интернет. Если вы ощущаете, что полностью выздоровели, но какое-то время у вас нет сил, нет настроения - обратитесь к терапевту и к психологу", - добавил врач.

Врач-психиатр отметил, что, как правило, после первичной консультации с психологом 60-70% людей становится легче.

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