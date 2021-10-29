В здание верхней палаты парламента Канады будут пускать только вакцинированных сенаторов

ОТТАВА, 29 октября. /ТАСС/. Лишь полностью вакцинированные от нового коронавируса сенаторы смогут попасть в здание верхней палаты национального парламента Канады. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте Сената.

"С понедельника, 22 ноября (день начала первой сессии недавно избранного парламента), все сенаторы, которые лично хотят посещать заседания Сената, должны быть полностью вакцинированы от COVID-19", - сказал спикер верхней палаты Джордж Фери. При этом сенаторам, которым не рекомендуется вакцинация по медицинским показателям, для входа в здание Сената можно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.

На данный момент лишь сенаторы от оппозиционной Консервативной партии не раскрыли свой медицинский статус относительно вакцинации. Остальные объявили, что сделали прививку.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября в здание Палаты общин (нижняя палата парламента), расположенное в другом месте, также не будут пускать невакцинированных депутатов.

20 сентября в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. Правящей Либеральной партии Канады удалось получить 159 из 338 мандатов в нижней палате, что позволило премьер-министру Джастину Трюдо сохранить свою должность. 26 октября он объявил о сформированном им правительстве меньшинства. Для полной победы на выборах нужно было получить не менее 170 мандатов.