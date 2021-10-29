Школу, построенную взамен сгоревшей в приморском селе Глубинное, сдадут в ноябре

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Школу в селе Глубинное на севере Приморья, которую строят взамен сгоревшей в январе, введут в эксплуатацию после осенних каникул, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Взамен сгоревшей в кратчайшие сроки построена школа в селе Глубинное Красноармейского района. Новое учебное заведение будет введено в эксплуатацию до 10 ноября. Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу сетей водопровода и отопления, осветительных приборов", - говорится в сообщении.

Министр строительства края Виталий Блоцкий разъяснил, что физическая готовность объекта составляет 99%, там уже установлена мебель.

Новое образовательное учреждение построили на месте уцелевшего фундамента школы, которая сгорела в селе в ночь на 8 января 2021 года. Деньги на строительство выделили по программе "Развитие образования Приморского края". Планируемая мощность новой школы составит 110 человек: 90 школьников и 20 воспитанников детского сада. В здании организуют спортзал, медицинский и административные кабинеты, обеденную зону, библиотеку, учебные классы, помещения дошкольного учреждения. Кабинеты биологии и химии в новой школе оснастят по последнему слову техники.