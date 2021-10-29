Власти Приамурья помогут выпускникам детдомов устроится на работу на БАМ и получить жилье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 октября. /ТАСС/. Проект, направленный на трудоустройство и обеспечение жильем в селах Байкало-Амурской магистрали жителей Амурской области, относящихся к социальной категории дети-сироты, реализуется в регионе. Он направлен на социализацию , сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

"В Амурской области реализуется проект, направленный на социализацию лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, через получение профессионального образования и дальнейшее трудоустройство в населенных пунктах Байкало-Амурской магистрали с предоставлением жилья", - говорится в сообщении.

Желающие воспользоваться предложением будут трудоустроены в филиале открытого акционерного общества "Российские железные дороги", а также в других отраслях народного хозяйства на территории Тындинского района, расположенного на севере Амурской области. "Сироты, не имеющие нужного профессионального образования, имеют возможность пройти бесплатную профессиональную подготовку с целью дальнейшего трудоустройства", - отметили в пресс-службе.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.