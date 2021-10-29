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Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидают в Москве 29 октября

В ночь на субботу столбики термометров поднимутся от шести до восьми градусов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от восьми до 10 градусов тепла, в ночь на субботу - от шести до восьми градусов тепла.

В Подмосковье температура будет колебаться от шести до 11 градусов тепла, в ночные часы - от трех до восьми градусов.

Скорость юго-западного ветра в пятницу не превысит 10 м/ с. Желтый уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать в Московском регионе с 21:00 мск до 09:00 мск субботы.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 754 мм ртутного столба.

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