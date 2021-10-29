Власти Японии работают над ликвидацией последствий извержения подводного вулкана

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Японии работает над ликвидацией последствий извержения подводного вулкана на юге страны, которое вызвало скопление пемзы в прибрежных водах префектур Окинава и Кагосима, нарушившее рыболовный промысел. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил заместитель генсека кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

"Мы пристально следим за сложившейся ситуацией и в тесной кооперации с местными властями работаем над ликвидацией последствий", - отметил он. Исодзаки предупредил, что ущерб рыболовству и местной промышленности от скопления пемзы может увеличиться. Он пообещал, что власти сделают все возможное для его минимизации.

Крупные скопления пемзы зафиксированы в различных районах Окинавы и Кагосимы. В частности, это касается пляжей в курортных зонах на севере Окинавы. В некоторых бухтах толщина слоя пемзы в воде у берега достигает 15 см. Помимо этого, ущерб понесли кооперативы, которые занимаются разведением рыбы. Многие особи погибли из-за того, что пемза попала к ним в желудок.

Причиной масштабного бедствия стало извержение подводного вулкана, которое произошло в августе в районе островов Огасавара в Тихом океане в 1,2 тыс. км к югу от Токио. Оно стало самым крупным в Японии с 1914 года, когда на острове Кюсю извергался вулкан Сакурадзима. В результате нынешнего извержения, по оценке специалистов, в воду попало от 300 млн до 1 млрд тонн магмы.

Образовавшаяся масса пемзы за два месяца вместе с океанскими течениями преодолела более 1 тыс. км и достигла Окинавы. Согласно расчетам, она может продолжить движение дальше и к концу ноября оказаться у восточного побережья острова Хонсю в районе Токио.