Южная Корея с 1 ноября начнет частичную отмену карантинных ограничений

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Республика Корея с 1 ноября вступит в первый этап постепенного возвращения к обычной повседневной жизни в связи с достижением поставленных властями целей по вакцинации. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая в городе Ульсан на совещании по вопросам борьбы с пандемией.

"Первый этап предусматривает смягчение карантинных мер и увеличение разрешенного числа участников частных встреч", - указал глава кабинета. По его словам, с 1 ноября в столичном регионе в таких встречах смогут участвовать до 10 человек, при этом снимаются требования об обязательной вакцинации большей части из них. В других регионах страны в ноябре будут разрешены частные встречи с участием до 12 человек.

Вход в тренажерные залы, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения станет возможен только при предъявлении свидетельства о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус. Предполагается, что первый этап будет действовать до 28 ноября, после чего правительство примет решение о его продлении или переходе к следующей фазе нормализации.

Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что за сутки 28 октября в стране выявлены 2 124 новых больных COVID-19. Более двух тысяч заразившихся фиксируются два дня подряд, а более тысячи в день - около четырех месяцев. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии превышает 360 тыс.

Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. В четверг на его долю пришлись 78% новых случаев инфекции.

С момента начала вакцинации одной дозой вакцин привиты 79,2% населения страны, 72,5% населения вакцинированы полностью.