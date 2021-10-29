В Киргизии ввели обязательную вакцинацию работников сферы культуры и отдыха

БИШКЕК, 29 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация работников сферы спорта, культуры и отдыха введена в Киргизии. Как сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики, соответствующее решение принято кабинетом министров страны.

"Постановлением кабинета министров утвержден перечень работ на территории республики, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", - говорится в сообщении. Речь в том числе идет и о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В данный список включены сотрудники музеев, выставочных залов, библиотек, дворцов спорта, театров, кинотеатров, концертных залов, культурно-развлекательных заведений, детских игровых площадок, детских лагерей, физкультурно-оздоровительных комплексов и фитнес-клубов.

В начале нынешнего года в перечень подлежащих обязательной вакцинации лиц также были внесены работники сферы образования и персонал инфекционных отделений больниц.

По официальным данным, с начала пандемии в Киргизии выявлено 180 тыс. инфицированных коронавирусом, 175 тыс. из них выздоровели, 2 664 умерли. В республике было отмечено три волны распространения коронавирусной инфекции: две - в 2020 году, одна - летом 2021 года.

Весной в стране, в которой проживают 6,5 млн человек, началась массовая вакцинация населения. Для этого используются российский "Спутник V", вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, казахстанский препарат "Казвак" и китайский от компании Sinopharm. По последним данным, первой дозой в Киргизии привиты около 960 тыс. человек, двумя дозами - 730 тыс. жителей.