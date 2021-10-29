Прокуратура Пермского края сочла несоответствием закону запрет кормить бездомных животных

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края отметила, что депутаты Пермской городской думы вышли за пределы своих компетенций, когда запретили подкармливать безнадзорных животных на территориях общего пользования. Это следует из ответа прокурора края Павла Бухтоярова на обращение первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, сообщил депутат корреспонденту ТАСС в пятницу.

Ранее Бурматов обратился в прокуратуру Пермского края в связи с решением депутатов Пермской городской думы о запрете на кормление безнадзорных животных. Так, отмечал он, ссылаясь на документ, опубликованный на сайте Пермской городской думы, на территории общего пользования в Перми был введен запрет подкармливать безнадзорных животных, а также обустраивать для них будки и лежанки.

"При внесении в п. 3.10 Правил благоустройства изменений в части вопросов обращения с животными, в частности, установления запрета на их кормление как меры предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, Пермская городская дума вышла за пределы предоставленной компетенции", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Так, отмечает прокурор края, решение вопросов в области предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных "не отнесено к вопросам местного значения".

"На несоответствующие законодательству отдельные положения правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской думы <…>, прокуратурой города 15 октября 2021 г. принесен протест, который находится на рассмотрении", - указано в документе.