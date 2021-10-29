Роскачество предупредило о мошенниках, обещающих выплаты населению в нерабочие дни

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества предупредили о рисках имитации мошенниками писем о выплатах населению или других инициативах правительства во время нерабочих дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации в пятницу.

"Есть риск, что в период нерабочих дней мошенники вновь будут эксплуатировать "ковидную тему" и имитировать послания об инициативах правительства (например, о выплатах населению) либо маскировать фишинговые письма под важные новости (по типу - "ситуация с локдауном в вашем городе, важные изменения - переходите по ссылке"). Содержание письма может быть очень заманчивым. Лучше не верить обещаниям легкого заработка и инвестиций и не переходить по ссылкам, особенно если они распространяются в мессенджерах. Такие ссылки часто попадаются в тематических группах, где кто-то попадается на уловку мошенников и наивно пересылает "счастливое сообщение" всем знакомым, оказывая медвежью услугу", - говорится в сообщении.

В организации отметили важность проявления осторожности при скачивании приложений на смартфоны и рекомендовали при установке любых приложений внимательно проверить запрашиваемые расширения, а также обратить внимание на отзывы в магазине.

Кроме того, эксперты Роскачества отметили необходимость обращать внимание на почтовые рассылки, в которых обещают большие скидки в онлайн-магазинах, предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее или специальной акции с дополнительными бонусами и баллами. Уточняется, что такие письма могут быть замаскированы под сообщения из магазинов, где уже совершались покупки. Эксперты рекомендовали самостоятельно вводить адрес магазина в строке браузера и искать интересующие предложения на оригинальном сайте.

Также в Роскачестве предупредили о возможности появления в соцсетях клонов известных брендов. При этом при покупках в интернете лучше использовать отдельную виртуальную, а не зарплатную карту. Также рекомендуется иметь рабочий, активный антивирус как на компьютере, так и на смартфоне.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В зависимости от региона дни нерабочих дней варьируются по решению местных властей. В Москве нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.