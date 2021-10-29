Москвичам стал доступен новый раздел "Мой онкопаспорт" в электронной медкарте

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новый раздел "Мой онкопаспорт" в электронной медицинской карте стал доступен жителям Москвы, ранее его использовали только врачи. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем реализацию московского стандарта онкологической помощи. Чтобы обеспечить высокое качество и своевременность диагностики и лечения онкологических заболеваний, необходимо, чтобы лечащий врач-онколог и, конечно же, пациент, имели актуальную информацию о результатах диагностических исследований и проведенной терапии. <...> Теперь для удобства горожан мы создали в электронной медкарте новый раздел "Мой онкопаспорт". В нем и врач, и пациент могут посмотреть историю наблюдения, лечения, динамики в разрезе онкологического заболевания", - сказала Ракова.

Она уточнила, что в разделе отображаются подтвержденные онкологические диагнозы, а также автоматически прикрепляются такие документы, как протоколы онкоконсилиумов, проведенные с начала 2020 года, протоколы осмотров врачей-онкологов и другие. Такой подход обеспечивает достоверное ведение и хранение медицинской документации пациента с онкозаболеванием, а также преемственность всех этапов лечения.

Раздел доступен в ЕМИАС врачам-онкологам и столичным пациентам с подтвержденным онкологическим диагнозом в их электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Раздел "Мой онкопаспорт" состоит из блоков "Диагноз" и "Документы". Любой из документов пользователь может открыть для детального просмотра, сохранить и переслать удобным способом.

"В "Мой онкопаспорт" информация передается автоматически из московского городского канцер-регистра, который содержит полные и актуальные медицинские сведения об онкологических заболеваниях пациентов, имеющих постоянную регистрацию в Москве", - пояснила Ракова.

По словам заммэра, для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание или подтвержденным диагнозом в столице реализуется проект "Персональный помощник". За каждым пациентом, давшим согласие на участие в проекте, закрепляется специалист центров госуслуг "Мои документы". Он сопровождает больного и помогает с записью на прием к врачу, сообщает о дате визита, контролирует правильное ведение медицинской документации. Благодаря этим специалистам человек не остается один на один со своим диагнозом.